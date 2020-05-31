Париж, , 08:19 — REGNUM Несмотря на запрет, несколько тысяч человек провели демонстрацию в Париже в поддержку нелегальных мигрантов, сообщает Le Figaro.

Известно, что 195 ассоциаций призвали более 5000 мигрантов собраться в субботу, 30 мая 2020 года, в Париже, выступая в защиту своих прав.

Акция протеста состоялась даже несмотря на запрет префектуры полиции собираться группами более десяти человек. Полиция произвела 92 ареста и использовала слезоточивый газ для разгона протестующих.

Другие марши протеста прошли в Лионе, Лилле, Марселе, Тулузе и Гренобле. Все они осуждают угрозу эпидемиологической обстановки для мигрантов, не имеющих документов, которые остаются «без прав, без дохода и без надежды на пособия, предлагаемые государством».

Ассоциации призвали к новой демонстрации 20 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции несколько тысяч человек собрались возле завода Renault в Мобеже, чтобы выступить против решения компании сократить рабочие места.

Подробнее в материале: Во Франции тысячи человек собрались возле завода Renault в знак протеста