Миннеаполис, США, , 08:17 — REGNUM Резиновые пули со слезоточивым газом применили бойцы Национальной гвардии США для разгона участников протестных акций в Миннеаполисе, выступающих против жёсткого обращения полиции, которое стало причиной гибели местного жителя Джорджа Флойда. Об этом 31 мая сообщает РИА Новости.

Протестующие в количестве нескольких сотен человек с примерно тремя десятками автомобилей шли по Лейк-стрит, наиболее пострадавшей от беспорядков улице. В конце улицы их ждал кордон полиции, возле которых толпа остановилась.

Затем из-за полицейских появились представители Национальной гвардии США, открывшие огонь по толпе резиновыми пулями и бросив в них несколько гранат со слезоточивым газом.

После этого толпа разбежалась по другим улицами переулкам, а полицейские и гвардейцы через некоторое время начали их преследование, надев противогазы на выходе с Лейк-стрит.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.