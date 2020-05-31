Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года.

«Батут работает», — заявил улыбаясь Маск и добавил, что эту шутку могут понять лишь посвященные. Смех в зале был свидетельством того, что посвященные на брифинге присутствуют.

Напомним, реагируя на введенные в отношении России со стороны США санкции в конце апреля 2014 года Рогозин опубликовал в Twitter следующую запись: «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».