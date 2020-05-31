Чита, , 08:03 — REGNUM В Забайкальском крае для обеспечения безопасности и здоровья выпускников школ в период проведения ЕГЭ увеличено количество пунктов сдачи экзаменов: вместо запланированных 66, оборудуют 78 пунктов. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на словазаместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой.

«Рассадка участников ЕГЭ в аудиториях будет по 10 человек. Все пункты приема экзаменов оснастят дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами, будут строго выполняться требования по соблюдению социальной дистанции, дезинфекции, проветриванию помещений, использоваться средства индивидуальной защиты», — сказала вице-премьер.

Как уже ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемии коронавируса весь апрель и первой недели мая 2020 года были объявлены в России нерабочими. Все это время школьники и студенты учились дистанционно.

Единый государственный экзамен состоится для выпускников 11 классов, планирующих продолжать образование в высших учебных заведениях. Остальные выпускники, по решению президента РФ Владимира Путина, получат аттестаты по итоговым оценкам, не сдавая обязательные предметы русский язык и математику, также как и выпускники девятых классов. Выдачу аттестатов для девятиклассников планируется провести до 15 июня.