Тхимпху, , 07:44 — REGNUM В Королевстве Бутан за прошедшие сутки выявили десять случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

По его данным, это рекордное число выявленных пациентов за сутки с начала пандемии. Отмечается, что все десять новых пациентов вернулись недавно в Бутан из поездки на Ближний Восток. Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бутане достигло 43.

Ведомство сообщает, что в стране провели 16 838 тестов на выявление инфекции.