Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Полиция США не уважает права американских граждан на мирный протест и усугубляет ситуацию, заявил национальный директор по расследованиям американского отделения международной правозащитной организации Amnesty International Рэйчел Уорд, сообщает пресс-служба организации.

Действия полиции правозащитник назвал чрезмерными и способными «запугать протестующих, которые отстаивают свое право на мирные собрания».

«Полиция по всей стране не выполняет своих обязательств по международному праву уважать и облегчать право на мирный протест, усугубляя напряженную ситуацию и угрожая жизни протестующих», — отметил Уорд и призвал стражей порядка «демилитаризироваться» и вступить в диалог с протестующими.

Кроме того, необходимо как можно скорее расследовать произошедшее убийство Джорджа Флоида и наказать виновных.

Как сообщало ИА REGNUM, неоправданно жесткий способ задержания негра, приведший к его смерти, стал поводом для массовых акций протеста, всколыхнувших США. В ряде регионов введен комендантский час, введена национальная гвардия. Наряду с мирными акциями протеста, идут погромы и грабежи, поджоги автомобилей, в том числе полицейских патрульных машин.