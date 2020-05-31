Иркутск, , 07:20 — REGNUM Иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев написал критическую рецензию к статье, в которой утверждается, что популяции медведей в Приангарье стала в четыре раза больше нормы. «Сейчас в лесах Иркутской области обитает 20 тысяч медведей при норме 5−6 тысяч. Только за минувший год популяция возросла на 2 тысячи особей», заявляет автор публикации под громким названием «Медведь идет к Байкалу». Рябцев сомневается, что численность медведя действительно растёт, эту информацию относят к одной из многих охотоведческих фантазий.

«Основанием для сомнений является беспрецедентное уничтожение местообитаний этого зверя — таежных лесов. По причине пожаров и лесозаготовок. На огромных территориях кормовые ресурсы медведя — естественные «плантации» ягод, кедр и кедровый стланик — уничтожены. Для восстановления плодоносящих ягодников в нашем климате требуются многие годы, кедра и стланика — 100−200 лет. Если кормов становится все меньше, то как может возрастать численность медведя?

По всем экологическим законам в условиях недостатка пищи должны включится механизмы саморегуляции численности. Повышается смертность, размножение сводится к минимуму и в результате — популяция сокращается. А у иркутских медведей имеет место «пир во время чумы»? Вы расскажите, что именно эти звери ещё и тайгу поджигают!», — иронизирует учёный.

По мнению Виталия Рябцева, в статье не обошлось и без прямых подтасовок:

«Медведи идут к свалкам отходов не из-за того, что сильно размножились и съели все таежные корма. Как раз по тому, что в тайге — «хоть шаром покати» — они и выходят к поселениям, их свалкам и помойкам. Меня возмущает, что эти безграмотные утверждения высказывает сотрудник заповедной системы («Заповедное Прибайкалье»), причем занимающийся экологическим просвещением, насколько знаю — охотовед по образованию (вероятно и по предшествующей работе). Он ещё и печалится, что охотники потеряли китайский «рынок сбыта» медвежьих лап, сократились масштабы их нелегального «экспорта». За лапы одного убитого медведя скупщики давали 25 тыс. рублей. «Несколько лет назад Китай ввёл жёсткие ограничения на этот продукт».

Неправда! В последние годы регулярно появлялась информация о задержанных российскими таможенниками крупных партиях этого «товара», очень даже востребованного нашим «южным соседом». Лишь в 2020 г. (из-за коронавируса) в КНР объявлен запрет на продажу на рынках диких животных. Действительно, на Байкале медведю гораздо вольготнее, чем на огромных окружающих просторах. Здесь есть, что покушать: массы ручейников, погибшие нерпы. Кроме того, тайга Байкальской котловины меньше пострадала от рубок», — поясняет иркутский учёный Виталий Рябцев.

Также он обратил внимание на ещё один крайне сомнительный довод в статье — из-за чего мельчают медведи? Там сказано что, «Охотники нарушают половозрастную структуру медведей… Всем нужно добыть самого большого зверя».

«Позвольте, но ведь выше говорилось, что в Иркутской области охотники добывают очень мало медведей. Каким же образом они сумели эту структуру нарушить? И уж совсем дико звучит обоснование причины роста численности этого зверя: из-за исчезновения в результате охоты крупных самцов «подскакивают темпы воспроизводства, размножаются те, кто не надо: слабые, мелкие, трусливые».

То есть, кормовые ресурсы на численность не влияют, все дело в том, какие самцы размножаются. Вроде всех нас учили в вузах материализму, а тут — идеализм чистой воды… Между тем, наиболее вероятная причина измельчания нынешних медведей — банальная нехватка особо важных кормовых ресурсов (почему — см. выше). Упоминаемый в статье крупный медведь (один из последних, оставшихся) как раз и живет у Байкала, в Прибайкальском нацпарке. В не испоганенной «природопользователями» и поэтому — богатой медвежьей пищей — тайге», — отмечает иркутский учёный. Подводя итог, он с сожалением говорит о том, что уже давно замечает нелады с экопросвещением в «Заповедном Прибайкалье».

«Безграмотные публикации о баклане на Байкале, об орлах на Ольхоне, теперь и вот эта — про медведя. А ведь именно на охотоведах и держалась охрана дикой природы в СССР. Во многом ‑ и её изучение. Яркий пример — Олег Кириллович Гусев, многолетний редактор журнала «Охота и охотничье хозяйство», один из авторитетнейших защитников Байкала», — отметил Виталий Рябцев в своём ЖЖ-журнале.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. В январе 2020 г. глава Рослесхоза Сергей Аноприенко отмечал что по итогам 2019 года от 60 до 80% всех незаконных рубок леса в РФ пришлось на Иркутскую область. Только за прошедшую неделю (18−24 мая 2020 г.) в Приангарье зафиксировано 62 факта рубок объемом 2,3 тысячи кубических метров.

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