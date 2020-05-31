Берлин, , 07:15 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось на 286 человек. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 181 482. Также за 30 мая в ФРГ скончались от осложнений COVID-19 11 человек. Общее число жертв болезней, вызванных новым коронавирусом, в Германии достигло 8500.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Германии Йенс Шпан назвал решение президента США Дональда Трампа о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения разочаровывающим. По его словам, решение американского лидера стало серьезным ударом по международной политике в области здравоохранения.

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