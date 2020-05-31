Оттава, , 07:11 — REGNUM Порт японского города Нагасаки покинул круизный лайнер Costa Atlantica, на котором ранее были подтверждены случаи заражения новым коронавирусом среди членов экипажа, 31 мая сообщает агентство Kyodo.

По информации агентства, судно направилось в сторону Филиппин. Перед отплытием члены команды корабля прошли повторные тесты на наличие инфекции, результаты которых оказались отрицательными.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения SARS-CoV-2 на борту Costa Atlantica был выявлен 20 апреля. Всего на лайнере коронавирус нашли у 149 членов его команды. В период вспышки пассажиров на борту судна не было.

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