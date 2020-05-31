Пекин, , 06:46 — REGNUM Количество скачиваний мобильных приложений в сфере музыки, фильмов и так далее, распространяемых на материковой части Китая, резко взлетело за первые четыре месяца года, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Около 3,59 млн мобильных приложений было доступно в Китае на конец апреля текущего года, что ан 2,2% больше, чем месяцем ранее, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

Мобильные игры продолжили лидировать по числу скачиваний, их количество составило 24,6% от общего числа приложений, следом идут инструменты для ежедневного использования, приложения электронной коммерции и стиля жизни.

Приложений музыки и видео скачивались наиболее количество раз после всех вышеперечисленных категорий, включая социальные сети и инструменты коммуникаций, сообщили в министерстве.