Пыть-Ях, Югра, , 06:38 — REGNUM В городе Пыть-Яхе (ХМАО) устроили массовое мероприятие с участием главы города Александра Морозова и других чиновников на День пограничника. Об этом сообщает местная телерадиокомпания «Пыть-Ях информ», выпустившая сюжет о праздновании 29 мая.

Страница местного депутата в соцсети Vk.com/byatikov

«Традиционно в этот праздник защитники рубежей встречаются со своими сослуживцами на территории монумента Памяти и славы, возлагают цветы и поднимают тост: «За тех, кто с 20-ти». То есть за тех, кто в этот момент охраняет границу. Именно в восемь вечера пограничники на всех заставах заступают в наряды», — говорится в сюжете местного телевидения.

Жители Югры уже отметили, что половина празднующих, среди которых первые лица города, включая градоначальника, без масок, не соблюдают санитарную дистанцию.

В костюме — глава Пыть-Яха Александр Морозов Pyt-yahinform.ru/

Мало того, депутат местной думы Алексей Бятиков опубликовал красноречивые фотографии, где участники праздника позируют в обнимку.

«Самоизоляция предусмотрена для тех, кто находится в контакте с заболевшими», — пояснил своё видение ответственного поведения во время пандемии Алексей Бятиков информагентству Ura.ru.

Напомним, постановлением главы региона Натальи Комаровой в ХМАО противоэпидемиологические мероприятия с запретом на массовые скопления людей продлятся до 15 июня.