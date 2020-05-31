Пыть-Ях, Югра, 31 мая 2020, 06:38 — REGNUM В городе Пыть-Яхе (ХМАО) устроили массовое мероприятие с участием главы города Александра Морозова и других чиновников на День пограничника. Об этом сообщает местная телерадиокомпания «Пыть-Ях информ», выпустившая сюжет о праздновании 29 мая.
Жители Югры уже отметили, что половина празднующих, среди которых первые лица города, включая градоначальника, без масок, не соблюдают санитарную дистанцию.
Мало того, депутат местной думы Алексей Бятиков опубликовал красноречивые фотографии, где участники праздника позируют в обнимку.
Напомним, постановлением главы региона Натальи Комаровой в ХМАО противоэпидемиологические мероприятия с запретом на массовые скопления людей продлятся до 15 июня.