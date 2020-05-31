Сеул, , 05:56 — REGNUM 11 468 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено на территории Южной Кореи, из них 27 — подтверждены за последние сутки, 31 мая сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Отмечается, что 12 новых случаев связаны лицами, прибывшими в республику из-за границы. От COVID-19 за прошедшие 24 часа скончался один пациент. Всего в стране зарегистрировано 270 летальных исходов при данном заболевании. Еще 10 405 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая стало известно, что на ВВС США в южнокорейском Осане зафиксировано еще два случая инфицирования SARS-CoV-2.

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