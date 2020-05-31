Вашингтон, , 05:44 — REGNUM В ходе прошедших по городам США протестных акций в Хьюстоне было задержано 137 человек, сообщает CNN со ссылкой на департамент местной полиции.

По данным ведомства, за период с вечера пятницы, 29 марта, и в ночь с пятницы на субботу в центре Хьюстона были задержаны 137 человек.

В то же время ранения получили восемь офицеров полиции, повреждены 16 патрульных машин. В полиции также отметили, что большая часть протестующих принимала участие в мирных акциях.

Как ранее сообщало ИА Ре, непреднамеренное убийство задержанного сотрудником полиции, произошедшее в ходе жестокого задержания, стало поводом к массовым акциям протеста в США. Комендантский час уже введен в Лос-Анджелесе и Чикаго. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «серьезной трагедией» и призвал не допустить того, чтобы этот случай использовался для насилия, грабежа и мародерства.

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