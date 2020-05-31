Гирин, Китай, , 05:29 — REGNUM В китайской провинции Цзилинь на северо-востоке страны не выявлено ни одного нового случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Таким образом, в регионе уже семь дней подряд не зафиксировано ни одного нового случая заболевания опасной инфекцией. Всего в провинции подтверждено 136 локальных случаев заболевания инфекцией, включая два смертельных. Еще 125 человек благополучно покинули госпитали по выздоровлению.

Еще девять человек с диагнозом COVID-19 продолжают получать медицинскую помощь в регионе. Из них двое находятся в тяжелом состоянии. Все заболевшие выявлены в городе Гирин, где ранее был выявлен кластерный случай заболевания.