Буэнос-Айрес, , 05:25 — REGNUM Несколько демонстраций в поддержку, а также против карантина по коронавирусу, прошли в городах Аргентины, 30 мая передает телеканал TN.

Акции были анонсированы политиками, медиками и торговцами. Так, одна из манифестаций прошла в центре Буэнос-Айреса, где граждане требовали ослабить карантин из-за его отрицательного влияния на деловую активность. Такая же акция прошла и в городе Тигре, соседствующим с аргентинской столицей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Аргентины продлили карантинный режим, введенный до 7 июня.

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