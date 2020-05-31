Чикаго, США, , 05:22 — REGNUM О введении комендантского часа в качестве меры борьбы с уличной активностью граждан заявила на пресс-конференции мэр Чикаго Лори Лайтфут, сообщает CNN.

«То, что начиналось как мирный протест, теперь перешло в преступное поведение», — прокомментировала мэр качество протестных акций, захлестнувших города США после непреднамеренного убийства чернокожего нарушителя задержавшим его офицером полиции.

Режим комендантского часа будет действовать в Чикаго с 21:00 до 06:00 начиная с 30 мая и до отдельного распоряжения. Объявление было сделано вечером незадолго до начала действия ограничений. По мнению Лайтфут, 35 минут — достаточный срок для того, чтобы протестующие могли покинуть улицы. Любой, кто нарушит запрет, будет арестован, заявила мэр.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении комендантского часа в Лос-Анджелесе.