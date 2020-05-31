Харбин, Китай, , 05:13 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая не выявлено новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения Хэйлунцзяна, всего в регионе за сутки было выявлено 11 новых бессимптомных случаев инфицирования новым коронавирусом. В обще сложности 272 тесных контакта пациентов с подтвержденным диагнозом находятся под наблюдением медиков.

С 16 мая в провинции нет ни одного пациента с COVID-19, которые бы находились на медицинском лечении. Всего в регионе подтверждено 559 локальных случаев заболевания и еще 386 «импортных». Провинция находится под особым контролем из-за большого риска новой волны в инфекции в регионе.