Мехико, , 05:01 — REGNUM Количество летальных исходов новой коронавирусной инфекции в Мексике приблизилось к десяти тысячам, в результате чего страна поднялась на седьмую позицию в десятке стран, понесших наибольший урон от COVID-19.

За последние 24 часа число жертв заражения SARS-CoV-2 выросло на 364 смертельных случая, общее число летальных исходов достигло 9779.

Всего в Мексике 84 627 инфицированных COVID-19, только за последние сутки число заболевших приросло на 2885 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число зараженных коронавирусом в Мексике приблизилось к 85 тыс