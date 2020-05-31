Филадельфия, США, , 04:36 — REGNUM Не менее 13 офицеров полиции получили ранения в ходе беспорядком в Филадельфии, штат Пенсильвания, шесть человек было арестовано, сообщает CNN.

Стражи порядка получили различные травмы во время охраны порядка на охвативших город протестных акциях по поводу убийства полицейским задержанного чернокожего нарушителя. Пострадавшие есть и среди участников акции, но их количество пока не было озвучено.

Напомним, против расовой дискриминации и полицейского беспредела выступили жители различных городов США после трагического инцидента, произошедшего в штате Миннесота, где офицер полиции задушил подозреваемого при задержании.