Доха, , 04:16 — REGNUM Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Катаре увеличилось до 55 226 после подтверждения положительных результатов анализов еще у 2 355 пациентов, 30 мая сообщается на странице Twitter катарского министерства здравоохранения.

Отмечается, что данный суточный прирост является рекордным с начала пандемии. При этом количество выздоровевших за сутки так же побило рекрод — 5 235 человек. Всего в стране выздоровело 25 839 пациентов с данным диагнозом.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая компания Qatar Airways объявила о возобновлении к июню 2020 года перелетов в более, чем 80 направлениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Qatar Airway к июню возобновит перелеты более чем по 80 направлениям