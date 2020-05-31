Гонконг, Китай, , 04:12 — REGNUM Власти Китая отчитались об актуальной ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено в общей сложности за все время эпидемии 1082 случая инфицирования, из которых четыре оказались смертельными. Благополучно покинули госпитали региона 1036 человек.

В САР Макао подвержено 45 случаев, все больные благополучно выздоровели. На Тайване же число заболевших достигло 442 за все время эпидемии, включая семерых погибших и 421 выздоровевшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено два новых случая инфицирования, оба являются «импортными». Общее число заболевших достигло 83 001 человек, из которых 4634 человека скончались.