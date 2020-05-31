Ухань, Китай, , 04:05 — REGNUM В китайской провинции Хубэй не выявлено новых заболевших COVID-19, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, в Хубэе на текущий момент получают медицинскую помощь четверо пациентов с COVID-19, включая одного в тяжелом состоянии.

Также в провинции подтвержден одни новый бессимптомный случай инфицирования за прошедшие сутки, и еще 10 человек были выпущены из-под карантина. Общее число таких случаев, находящихся под медицинским наблюдением, достигло 322.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае подтверждено два новых случая COVID-19, оба являются «импортными». Общее число заболевших в стране превысило 83 тыс. человек. Ранее Хубэй была эпицентром эпидемии в Китае и до сих пор остается самым пострадавшим регионом Китая.