Нью-Дели, , 03:55 — REGNUM Власти Индии намерены с 8 июня ослабить ряд карантинных ограничений, введенных в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции, передает телеканал NHK.

Отмечается, что режим карантина будет ослаблен лишь в тех регионах страны, где не зафиксировано бурного роста числа зараженных коронавирусом нового типа. В них начнут свою работу крупные предприятия, рестораны и гостиницы. В регионах, где зафиксированы очаги заболевания, карантин будет действовать до 30 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Индии было зафиксирован рекордный суточный рост инфицированных SARS-CoV-2 — 7964 человека. К 30 мая в стране было подтверждено 173 763 случая заболевания COVID-19.

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