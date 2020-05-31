Пекин, , 03:50 — REGNUM Два пациента, переболевших COVID-19 были выписаны из клиник Китая по выздоровлению за прошедшие сутки, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

В обще сложности 63 пациента продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны, говорится в ежедневном докладе Национальной комиссии здравоохранения КНР. Всего 78 304 человека уже переболели инфекцией за все время пандемии.

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Китае достигло 83 001 человека с начала эпидемии в стране. Из них 4634 человека скончались. За прошедшие сутки в стране выявлено два новых «импортных» случая инфицирования и ни одного локального.