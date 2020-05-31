Миннеаполис, США, , 03:48 — REGNUM Протесты последовавшие за смертью чернокожего Джорджа Флойда в штате Миннесота неизбежно приведут к всплеску заражений новой коронавирусной инфекцией. Соответствующие опасения озвучил губернатор штата Тим Уолз, сообщает CNN.

«Мы увидим всплеск Covid-19. Это неизбежно», — заявил глава штата, подчеркнув, что реакция на протесты является приоритетным направлением работы властей на данном этапе.

По словам Уолза, в штате воюют люди, которые хотят распространения инфекции. Все задержанные во время беспорядков будут находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты против расовой дискриминации и полицейского беспредела в США начались после непреднамеренного убийства полицейским задержанного. Демонстранты громят магазины и поджигают машины.