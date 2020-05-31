Пекин, , 03:47 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки не выявлено новых случаев COVID-19, сообщает 31 мая агентство Синьуха.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения, два «импортных» случая заболевания, тем не мене, выявлены были. Они приходятся на провинции Шаньдун. Общее число таких привнесённых из-за рубежа случаев в стране достигло 1740 за все время эпидемии.

Из общего числа инфицированных, 1692 человека уже покинули госпитали, благополучно победив болезнь. Еще 48 человек продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны. Смертей не зафиксировано за прошедшие сутки.