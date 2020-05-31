Каракас, , 03:24 — REGNUM Власти Венесуэлы намерены смягчить карантинные ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса нового типа, с 1 июня, заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро на своей странице в Twitter.

«К этому этапу присоединятся новые сектора с различным расписанием — банки, стоматологические консультации, строительство», — заявил он.

Также в Венесуэле начнут принимать посетителей парикмахерские, магазины, автомастерские и ателье. Мадуро подчеркнул, что в стране будет действовать система 5+10. Смысл ее в том, что в стране на пять дней послаблений будут действовать 10 дней карантина. Применять ее начнут с 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Венесуэлу прибыл груз из Германии от Детского фонда ООН с гуманитарной помощью. Отмечается, что гуманитарную помощь будут раздавать венесуэльским мигрантам, вернувшихся на родину из других государств.

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