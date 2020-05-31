Бразилиа, , 03:11 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось на 33 274 за сутки, побив очередной рекорд, и составило 498 440. Об этом 30 мая сообщается на странице в Twitter бразильского министерства здравоохранения.

Кроме того, скончалось 956 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии зарегистрировано 28 834 жертв данного заболевания. Еще более 200 тысяч человек излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 5 817 385.

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