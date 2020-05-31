Вашингтон, , 03:09 — REGNUM Бывшая первая леди США Мишель Обама призвала «черных» и «белых» граждан США объединиться в борьбе с расизмом. Соответствующий комментарий она опубликовала в Facebook.

«Расизм — это реальность, с которой многие из нас учатся справляться», — отмечает Обама и перечисляет имена пострадавших чернокожих. «Это просто продолжается и продолжается, и продолжается», — сокрушается супруга экс-президента США.

Мишель Обама заявила о необходимости объединения всех «черных» и «белых» американцев для выполнения «честной неудобной работы по искоренению» расизма.

Напомним, при задержании чернокожего нарушителя Джорджа Флойда в штате Миннесота полицейский придавил его шею коленом и не реагировал на сообщения задержанного о невозможности дышать. Действия полицейского привели к смерти задержанного. Видео задержания было опубликовано в сети, что послужило стартом к массовым акциям протеста, переросшим в погромы.

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