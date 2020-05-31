Хух-Хото, Китай, , 02:56 — REGNUM Более 2000 пожарных было направлено на тушение лесного пожара, разгоревшегося на севере Китая, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся в горах Большой Хинган в автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны. Причиной пожара стала гроза с сильным ветром. Дым был зафиксирован около 14:00 по местному времени 30 мая.

Пожарные, пожарное оборудование, а также три вертолета были немедленно направлены на место возгорания. Борьба уже дала частичные результаты, про о победе над пламенем пока говорить рано, сообщили в местном департаменте по чрезвычайным ситуациям.