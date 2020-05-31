Оттава, , 02:23 — REGNUM В канадском Торонто проходит антирасистское шествие, в котором принимают несколько тысяч человек, в связи с убийством негра в американском Миннеаполисе местными полицейскими при задержании, передает телеканал CBC.

Телеканал отмечает, что протестная акция проходит мирно, беспорядков и столкновений с полицией не наблюдается. Для охраны порядка задействовано большое число сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов США начались массовые акции протеста, нередко перерастающие в беспорядки, сопровождающиеся мародерством и столкновением с полицией. Они были вызваны широким распространением видеоролика, на котором запечатлено убийство негра в Миннеаполисе местной полицией.

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