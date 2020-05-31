Атланта, США, , 02:07 — REGNUM Полторы тысячи бойцов Национальной гвардии США направлены в город Атланта в связи с вспыхнувшими там беспорядками, сообщил 30 мая губернатор штата Джорджия Брайан Кемп на своей странице в Twitter.

«Я подписал указ о мобилизации 1,5 тыс. бойцов Национальной гвардии для поддержания порядка в городе и устранения очагов незаконной деятельности», — написал он.

Ранее в Атланте в ходе протестов пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе полицейские. Губернатор штата Джорджия объявил о введении режима чрезвычайного положения. Напомним, беспорядки в ряде городов США начались после гибели в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда.

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