Сантьяго, , 01:56 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 4220 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Чили достигло 94 858. Также за 30 мая в стране скончались 53 человека от осложнений COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами болезни в Чили стали 997 человек.

Чилийский минздрав отмечает, что в настоящее время 1151 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Среди них 306 в критическом состоянии.

Также в стране за 30 мая провели 16 814 тестов на выявление инфекции. Всего с начала пандемии было проведении 563 320 таких тестов.