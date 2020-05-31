Оттава, , 01:41 — REGNUM Заход круизных лайнеров в территориальные воды Канады останется запрещен как минимум до 31 октября 2020 года, 30 мая передает телеканал CTV со ссылкой на канадского министра транспорта Марка Гарно.

Данное ограничение было введено в мае из-за распространения коронавируса. Его действие должно было закончиться 1 июля. Запрет распространяется только на те суда, на борту которых находится более 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая стало известно, что из японского порта Иокогама круизный лайнер Diamond Princess, находящийся там после вспышки на его борту нового коронавируса.

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