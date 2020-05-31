Балтимор, США, , 01:07 — REGNUM Более шести миллионов человек в мире оказались заражены вирусом SARS-CoV-2, следует из опубликованных исследовательским центром университета Джона Хопкинса данных.

По состоянию на начало суток 31 мая (мск), новой коронавирусной инфекцией оказались заражены или уже переболели 6 млн. жителей планеты. Из них 367 356 человек скончались.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в США, где диагноз COVID-19 поставлен 1 764,7 тысячам граждан. На втором месте Бразилия с 465,2 тысячами заболевших, третью позицию занимает Россия, где новой коронавирусной инфекцией оказались заражены 396,6 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ВОЗ объявила пандемию COVID-19 11 марта, когда число инфицированных в мире превысило 125 тысяч человек, то есть составляла тысячную долю процента населения земли.