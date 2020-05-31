Аккра, , 00:45 — REGNUM В Гане за прошедшие сутки выявили 152 случая заражения коронавирусом нового типа, говорится в отчете ганской службы здравоохранения.

Также за 30 мая в стране от осложнений COVID-19 скончался один человек. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Ганы достигло 7768. С начала пандемии выздоровели 2540 человек, их выписали из медицинских учреждений. Еще 35 человек с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая ряд оппозиционных депутатов Ганы предложил временно закрыть здание парламента из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Ранее спикер законодательного органа Ганы Майк Окуэй обратился к депутатам с просьбой сдать тесты на выявление SARS-CoV-2.

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