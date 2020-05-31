Вашингтон, , 00:41 — REGNUM Решение ввести комендантский час в городе Денвер американского штата Колорадо принял мэр города Майкл Хэнкок после беспорядков, начавшихся в населенном пункте. Об этом 30 мая он написал на своей странице в Twitter.

Так, в течение двух суток гражданам запрещено покидать дома с 20:00 ночи до 05:00 утра.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в двух американских городах Миннеаполис и Сент-Пол штата Миннесота был объявлен комендантский час из-за беспорядков в связи со смертью негра Джорджа Флойда.

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