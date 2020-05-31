Нью-Йорк, США, , 00:05 — REGNUM Участники акций протестов и массовых беспорядков, начавшихся из-за убийства полицейскими чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисев, напали в Нью-Йорке на автомобиль полиции, сообщает 30 мая РИА Новости.

Нападение произошло в районе Гарлем. Толпа напала на полицейский фургон, разбила его стёкла, водитель с трудом успел покинуть машину.

Как сообщало, массовые беспорядки в ряде городов США были спровоцированы гибелью чернокожего жителя города Миннеаполис Джорджа Флойда.

Он задохнулся из-за того, что офицер полиции придавил ему шею коленом, несмотря на неоднократные возгласы Джорджа Флойда что ему нечем дышать.

Несколько очевидцев снимали инцидент на камеры телефонов.

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