Дакка, , 23:52 — REGNUM Суточный прирост летальных исходов у пациентов с COVID-19 в Бангладеш оказался рекордным, сообщает 30 мая Синьхуа.

Новый максимум суточного прироста смертности зафиксирован по итогам 29 мая. По словам представителя бангладешского минздрава, профессора Насимы Султаны, за сутки скончались 28 человек с диагнозом COVID-19.

Общее количество летальных исходов среди заражённых коронавирусом пациентов в этой стране достигло 610, количество случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 44 608 (суточный прирост — 1764 человек).

За сутки в Бангладеш на наличие коронавируса протестировали ещё 9987 человек. Из больниц выписано за сутки 360 ранее больных COVID-19. Общее число излечившихся достигло 9375.

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