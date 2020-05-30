Кейптаун, 30 мая 2020, 23:48 — REGNUM Число случаев коронавирусной инфекции в ЮАР за сутки увеличилось на рекордные 1727, общее число случаев COVID-19 в стране составляет 30 967, 30 мая сообщил министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе в «Твиттере».
Согласно отчету министра, к настоящему моменту от COVID-19 в ЮАР скончались 643 человека. Выздоровевшими считаются 16 116 пациентов.
Число выявленных случаев COVID-19 в ЮАР является наибольшим среди всех стран Африки. С начала эпидемии в ЮАР проведены уже 701 883 тестирования на коронавирусную инфекцию.
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