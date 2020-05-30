Миннеаполис, США, , 23:39 — REGNUM Полицейский Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, был знаком со своей жертвой до инцидента, пишет 30 мая New York Times.

По сведениям издания, Шовин и Флойд работали в одном ночном клубе за год до резонансного события. В ночном клубе они работали в структуре охраны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, непредумышленное убийство, в котором обвиняется Шовин, произошло 25 мая 2020 г.

Во время задержания Флойда Шовин так себя вёл, что задержанному потребовалась медицинская помощь, которая не помогла: мужчина умер.

Безобразная сцена «задержания» попала в интернет. С этого момента несколько городов США погрузились в хаос.

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