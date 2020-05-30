Рим, 30 мая 2020, 23:24 — REGNUM Согласно официальному отчету, в Италии проверены на коронавирусную инфекцию уже 2,405 млн человек, 30 мая сообщает агентство Reuters.
Днем ранее число проверок оценивалось в 2,369 млн, суточное число тестирований на SARS-CoV-2 составило 36 тысяч.
В Италии к настоящему моменту подтверждены 33 340 смертей от COVID-19 и 232 664 случая заболевания.
Читайте также: В Италии снова возросло суточное число смертей от COVID-19
Читайте развитие сюжета: ВОЗ: в мире заражено коронавирусом более 5,8 млн человек