Женева, Швейцария, , 00:40 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 5 817 385, зарегистрировано 362 705 летальных исхода. Об этом 24 мая сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире было выявлено 116 048 новых случаев инфицирования, скончались от COVID-19 5017 человек.

Наибольшее количество жертв COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в США — 1415 человек, в Бразилии — 1156, Мексике — 447, в Великобритании — 324.

С начала пандемии список стран по числу летальных исходов в результате заражения инфекцией возглавили США — 100 304 человек, Великобритания — 38 161, Италия — 33 229, Испания — 29 039, Франция — 28 660 и Бразилия — 26 754.

Напомним, днем ранее, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире было зарегистрировано 5 701 337 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 357 688 человек. За сутки было выявлено 107 740 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4354 человек.

Читайте также: ВОЗ предупредила о фейках про будущую вакцину и вакцинацию от SARS-CoV-2