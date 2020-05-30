Богота, , 23:19 — REGNUM Граждане России, находящиеся в Колумбии, покинут страну при содействии посольства РФ, которое направит их в Венесуэлу, а уже оттуда на родину. Об этом 30 мая сообщили журналистам в пресс-службе посольства РФ в Колумбии.

По данным посольства, вернуться на родину выразили желание 78 граждан России. Сначала они будут отправлены из столицы Колумбии Боготы в венесуэльскую столицу Каракас авиакомпанией Avior, а затем на родину авиарейсом компании Azur Air.

Авиаперелёт в Россию назначен на 2 июня. В настоящее время уже получено разрешение от МИД Колумбии.

На данный момент в Колумбии общее число выявленных случаев заражения составляет 26 668, из них умерли 853 человека, 6913 человек выздоровели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении общенационального режима карантина в Колумбии в связи с угрозой эпидемии коронавируса до 1 июля.

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