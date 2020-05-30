Анкара, , 23:17 — REGNUM В Турции за прошедшие сутки зарегистрировано 983 новых случая заражения коронавирусом, сообщил 30 мая министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

По информации главы минздрава Турции, на сегодняшний день в стране протестировано на коронавирус более двух млн человек.

Выявлено более 163 тыс. заразившихся коронавирусом, в списках умерших от COVID-19 числятся 4515 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Турции был выявлен 1141 новый случай заражения коронавирусом.

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