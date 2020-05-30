Москва, , 23:04 — REGNUM За прошедшие сутки 69 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Москве. Об этом 30 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

У всех пациентов был подтверждён диагноз «пневмония» и положительный результат анализа на заражение коронавирусной инфекцией.

Общее количество пациентов с выявленным заражением коронавирусом, скончавшихся в Москве достигло 2477 человек.

Оперативный штаб напомнил жителям города, что до 14 июня на его территории действует режим самоизоляции, который необходимо соблюдать всем гражданам, независимо от возраста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за предыдущие сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Турции выявили 983 новых случая заражения коронавирусом