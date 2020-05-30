Псков, , 23:00 — REGNUM Семь опытных московских медицинских специалистов прибыли в Псков для оказания помощи региону в борьбе с коронавирусом 30 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

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Сейчас медиков разместили в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье». Они подключатся к работе областного COVID-центра, где помогут в лечении больных коронавирусной инфекцией и окажут консультативно-диагностическую поддержку. В Пскове они пробудут примерно две недели.

В состав специализированной бригады вошли шесть врачей, среди которых инфекционисты, анестезиологи, рентгенологи и пульмонологи, а также медсестра-анестезиолог. Возглавляет бригаду врач-хирург одного из московских стационаров Олег Черныш.

Встретили московских медиков первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко и главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев.

«Мы очень рады вам и надеемся, что ваш визит поможет нам преодолеть ситуацию, в которой находимся», — обратилась к ним Вера Емельянова.

Врачи будут жить в номерах по двое. Им предоставили четыре коттеджа со спальнями, кухней и санузлами.

Напомним, ранее губернатор Михаил Ведерников обратился к президенту РФ Владимиру Путину, в связи с нехваткой медицинских кадров в регионе.

По состоянию на 30 мая в Псковской области заражены коронавирусом 815 человек.

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