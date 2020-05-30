Рим, , 22:30 — REGNUM Число больных COVID-19 в реанимационных отделениях больниц Италии за сутки сократилось с 475 до 450, 30 мая сообщает агентство Reuters.

По информации итальянского Агентства гражданской защиты, общее число больных COVID-19 на данный момент также снизилось до 43 691 с 46 475 днем ранее. 155 633 человек считаются выздоровевшими.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Италии подтверждены 232 664 случаев COVID-19, от заболевания умерли 33 340 человек.

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