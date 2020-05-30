Красногорск, , 22:46 — REGNUM Полицейские задержали двух мужчин, подозревающихся в осквернении мемориала Воинской Славы с Вечным огнем в Одинцово. Об этом 30 мая сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому г.о. за осквернение Мемориал Воинской Славы с Вечным огнем задержаны двое мужчин 1987 и 1998 годов рождений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

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Напомним, ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что подростки, потушившие водой из бутылки Вечный огонь на мемориале, были найдены полицией в Нижнем Тагиле.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение центральному аппарату ведомства взять на контроль расследование фактов осквернения Вечного огня в Свердловской и Московской областях.

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