Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Телекомпанию CNN раскритиковал президент США Дональд Трамп за её попытки обвинить Россию в происходящих в США беспорядках. Об этом 30 мая американский лидер заявил в своём Twitter.

Возмущение американского лидера вызвали попытки журналистов CNN объяснить происходящие в США беспорядки, спровоцированные гибелью чернокожего мужчины в Миннеаполисе, влиянием России.

Трамп назвал новости подобного рода от CNN «вымышленными», а саму телекомпанию «больными неудачниками с очень плохими рейтингами». Далее Трамп предположил, что CNN не может во всём обвинить Китай только потому, что компании очень нужны деньги.

Президент США не называет конкретный сюжет от CNN, вызвавший его возмущение, но предполагается, что это передача, где приглашённый эксперт пытался доказать взаимосвязь протестов с США с некими «русскими агентами».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить в Миннеаполис армию

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил о готовности направить в Миннеаполис армию